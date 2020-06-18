شابان يقومان بعملية إنقاذ خطيرة لفتاة صغيرة في الطابق الخامس عشر... فيديو

المقطع المصور الذي تم تصويره في مدينة لياوتشنغ بمقاطقة شاوندنغ في 8 يونيو/حزيران، يظهر قيام رجلين بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات عن حافة إحدى الشقق.
حيث جلست الفتاة تبكي على الحافة ليقوم الرجلان بإنقاذها وإدخالها إلى الشقة عبر إحدى النوافذ.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر رجلين صينيين وهما يقومان بعملية إنقاذ خطيرة لفتاة صغيرة عثر عليها في الطابق الخامس عشر لإحدى المباني.
المقطع المصور الذي تم تصويره في مدينة لياوتشنغ بمقاطقة شاوندنغ في 8 يونيو/حزيران، يظهر قيام رجلين بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات عن حافة إحدى الشقق.
حيث جلست الفتاة تبكي على الحافة ليقوم الرجلان بإنقاذها وإدخالها إلى الشقة عبر إحدى النوافذ.
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