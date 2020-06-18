"لسنا كلنا سيئين لا تخافي"... فيديو مؤثر بين شرطية أمريكية وطفلة من أصل إفريقي... شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للقاء بين شرطية أمريكية من ولاية نيويورك وطفلة من أصل أفريقي في حديقة شلالات نياغرا.

حيث اقتربت سيارة الشرطة من شانيكا براوت وطفلتها البالغة من العمر 10 سنوات خلال تواجدهما في المنطقة، لتقوم الطفلة برفع يديها في الهواء خوفا من أن يصيبها مكروه.

لتبادر الشرطية جانين كلوتزر التي كانت رفقة الدورية بالترجل من السيارة لتهدئة الفتاة قائلة لها "لا تخافي، لسنا كلنا سيئين".

ليحظى المقطع المصور بتعاطف كبير مع الشرطية من جهتها قالت الأم التي نشرت المقطع المصور " لقد امتلأت عيني بالدموع".