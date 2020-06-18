حادث مروع... شاهد شاحنة تسحق 5 سيارات خلال ثوان

شهدت مقاطعة تشيلابينسك الروسية، وقوع حادث سير مروع، حينما سحقت شاحنة خمس سيارات.

ووفقا لما نقله مقطع فيديو، كان الطريق متوقفا لتأتي شاحنة ضخمة من الخلف وتسحقهم في ثوان.

وأوضح سائق الشاحنة، أن الحادث وقع بسبب خلل في الفرامل.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين، وإصابة سبعة.