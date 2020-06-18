رجل يقود سيارته بسرعة جنونية باتجاه متظاهرين في أمريكا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر قيام رجل بقيادة سيارته باتجاه متظاهرين في بورتلاند الأمريكية.

ووقعت الحادثة في مظاهرة خرج فيها المتظاهرون للمطالبة بإجراء إصلاحات في الشرطة.

وألقت الشرطة القبض على الشاب أنطوني لاساندرو، صاحب الـ27 عاما، بتهمة قيادة سيارته باتجاه حشود المتظاهرين وفي اتجاه مخالف وإصابته ثلاثة متظاهرين.