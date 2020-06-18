دلفين نادر يقترب من المصورين في البحر الأسود...فيديو

حطت عدسات كاميرا لمصورين على دلفين ألبينو نادر في خليج سوداك في البحر الأسود، في علامة إيجابية على مستقبل هذا المخلوق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتراب الدلفين من المصورين، الذي يعرف على غرار الدلافين الأخرى في أنها تبتعد عن البشر.

يمكن العثور على عدد قليل فقط من هذه الثدييات البحرية في جميع أنحاء العالم.

كقاعدة، تكون الدلافين البيضاء صحية تمامًا مثل أقرانها مع التلوين الطبيعي. ومع ذلك، بسبب التلوث قد يعانون من ضعف في الرؤية والسمع.

في مايو/أيار، ظهرت الدلافين الوردية أمام تايلاند، والتي من المفترض أنها شعرت بأمان أكبر بسبب إغلاق أماكن السباحة وغياب العديد من السياح، وبالتالي اقتربت من الساحل.