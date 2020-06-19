الشرطة تتدخل لتفريق زبائن هجموا لشراء "بلاي ستيشن 4" بعرض مغر...فيديو

تدخلت الشرطة الفرنسية بضاحية أورجيفيل الباريسية لفض حشد من الناس تجمعوا أمام أحد متاجر "ليدل" التجارية الجديدة الذي أعلن عن عرض مغر في يوم افتتاحه.

أعلن المتجر عن عرض خاص بأجهزة "بلاي ستيشن 4"، مقابل 95 يورو فقط، وهو الجهاز الذي يباع عادة بسعر 300 يورو.

أخذ الزبائن يتدفقون إلى المتجر بالمئات من الراغبين بشراء العرض، ليسحب المتجر عرضه، وتتدخل الشرطة لتفريق الحشد.