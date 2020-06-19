كلب منزلي يطارد مندوب توصيل بعد تسليم الطلب... فيديو

ويظهر في الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة، مندوب التوصيل يدق جرس باب المنزل وبمجرد أن يخرج صاحب المنزل لاستلام الطلب يندفع كلب صغير من الداخل ليطارد المندوب الذي فر هاربا.

وقالت قناة "ViralHog" على موقع يوتيوب إن مندوب التوصيل توقف عن الركض والصراخ، وتبين فيما بعد أنه هو والكلب لم يمسسهما سوء.