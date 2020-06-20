ثعبان يبتلع أبو بريص عملاق في دقائق معدودة.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مثير لثعبان يبتلع حيوانا ينتمي لفصيلة أبو بريص ضخم الحجم في دقائق معدودة.

ويظهر الفيديو كيف تعلب الثعبان على أبو بريص رغم ضخامة حجمة، ورغم أن فم الثعبان يعتبر أصغر حجما من أبو بريص إلا أنه تمدد ليبتلعه.

وبعد أن أتم الثعبان ابتلاع غريمه، تمدد جسم الثعبان بوضوح ليأخذ شكل جسم أبو بريص، وبطبيعة الحال ثقلت حركة الثعبان بشكل كبير، بعد ابتلاع تلك الوجبة الدسمة.