فيل يأكل لحاء الأشجار بشراهة في منتزه.. فيديو

أظهر مقطع فيديو فيلا وهو يأكل من قشور (لحاء) أشجار حدائق بشراهة وسط مشاهدة الناس له بإعجاب.

ونشرت قناة "وايلد أسام" المتخصصة بالفيلة، مقطع فيديو يظهر فيه فيل وإلى جانبه عددا من الفيلة وهو يتناول قشور (لحاء) أشجار في إحدى الحدائق.

ويظهر الفيديو كيف أسقط الفيل إحدى الأشجار من أجل أن يأكل أوراقها بسهولة.