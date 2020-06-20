لأول مرة.. صياد ماكر يستخدم أفعى لاصطياد السمك ... فيديو

ويظهر الفيديو قيام صياد، في بادئ الأمر، باصطياد أفعى كبيرة، ومن ثم اقترابه من حفرة صغيرة، يبدو أنها مكان يتواجد به السمك بكثرة.

وبعد أن وضع الصياد الأفعى داخل الحفرة، بدأت الأسماك الواحدة تلوى الأخرى بالخروج من مخبئها بشكل غريب، حيث أصبحت فريسة سهلة المنال للصياد.