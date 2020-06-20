فيل يحب الشاي ويشربها يوميا في المقهى.. فيديو

يأتي الفيل جراج إلى المقهى في ولاية ماديا براديش بوسط الهند كل يوم من أجل حصوله على مشروب الشاي.

وبحسب موقع "أم إس إن دوت كوم"، يتوقف هذا الفيل المحب للشاي لتناول المرطبات في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وتظهر لقطات أخذت في 18 يونيو، توقف الفيل المتعطش أمام المتجر بينما يقدم صاحب المتجر للحيوان كوبًا من الشاي. الفيل يفتح فمه بينما يفرغ صاحب الكوب الشاي في فم الفيل.

وبحسب الفيديو، تظهر علامات السعادة على الفيل الذي انطلق في طريقه بعد كوب الشاي.

وبحسب التقارير المحلية، فإن اسم الفيل هو جراج، ويأتي إلى المقهى كل صباح على أمل الحصول على مشروب الشاي.

Elephants love tea I'm shook ! hahahah

¡ ❤ ️🐘 pic.twitter.com/GyhqUJBeGN — SHERIN KATARIA (@sheebirdcoco) June 17, 2020

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تشير التقارير إلى أن الفيل يصل باستمرار الساعة 8 صباحًا، وينتظر بعناد كوب الشاي، حاول أصحاب متاجر أخرى في المنطقة المجاورة تقديم الشاي للفيل من متجرهم، ومع ذلك، فقد رفض الحيوان اللطيف بأدب وأبلغهم عن مكان الشاي المفضل لديه.