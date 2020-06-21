بعد دقائق من شرائها... هندي يحطم سيارته (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة حزينة في حياة شاب هندي كان لتوه قد اقتنى سيارة وعزم الخروج من وكالة بيع السيارات.

ويظهر الفيديو الشاب وهو داخل السيارة الجديد، التي اشتراها من الوكالة، بينما كان أصدقائه ومعارفه يشجعونه بالتصفيق ويقدمون التهاني له.

وعندما انطلق، اصطدم بالجدار الأمام للوكالة ومن ثم بالبوابة، الأمر الذي أدى إلى انقلاب السيارة، وعندها هرع كل من كان موجودا إليه لإنقاذه.

وحصلت السيارة الجديدة على خدوش كثيرة، والتي تتطلب الآن تصليحات باهظة الثمن، بينما تم إخراج الشاب من السيارة وحالته الصحية جيدة.