كلب يرفض وداع صديقه بمشهد مؤثر...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لكلب وهو يودع صديقه الذي غادر مع صاحبه بسيارته الخاصة.

إلا أن كيفن، وهو اسم الكلب الذي قام بتوديع صديقه لم يعجب بفكرة مغادرة صديقه، ليقوم بالجري باتجاه السيارة التي أقلت الكلب الآخر.

وتصيح صاحبة كيفن طالبة منه العودة، في وداع مؤثر بين الكلبين، حيث تسلق كيفن باب السيارة التي خرج فيها صديقه من نافذتها لوداعه.