دب يركض خلف شاب لتناول المثلجات...فيديو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيارة إلى الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في مدينة كوبينكا بالقرب من موسكو، تزامنا مع رفع السلطات بعض القيود، التي فرضت بسبب جائحة كورونا.