دب يركض خلف شاب لتناول المثلجات...فيديو

ويظهر المقطع المصور الدب الصغير الذي ركض خلف الشاب في إحدى البراري، ليتوقف الشاب لإطعام الدب قطعة المثلجات.
يتناول الدب بشراهة المثلجات، ثم يتابعا طريقهما.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل يركض حاملا بيده قطعة مثلجات أمام دب صغير يركض خلفه.
ويظهر المقطع المصور الدب الصغير الذي ركض خلف الشاب في إحدى البراري، ليتوقف الشاب لإطعام الدب قطعة المثلجات.
يتناول الدب بشراهة المثلجات، ثم يتابعا طريقهما.
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