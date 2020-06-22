قطة تمارس مهنة جديدة وتحضن البيض بدل الدجاجة... فيديو

ويظهر الفيديو القطة وكأنها تبدو مرتاحة جدًا كما لو كان الحضن مهنة يومية لها، حتى عندما يرفعها الرجل لرؤية البيض، تبدأ القطة في المواء وتحاول أن تأخذ مكانها ولا تريد تركه.

وكتب صاحب الفيديو معلقا" "أعتقد أنها الدجاجة الأم".