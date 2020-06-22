سرب من طيور الأطيش ينفذ إنزالا كاسحا على موطن للأسماك في مشهد مخيف... فيديو

كان سكان مدينة نيوفاوندلاند الكندية على موعد مع مشهد استثنائي، عندما قام سرب من طيور الأطيش بقصف على سطح الماء من أجل التقاط الأسماك.

يظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه أحد الشهود على الحادث الغريب، كيف نفذت مجموعة من طيور الأطيش إنزالا قويا للقبض على سمك السردين، التي تشتهر بها تلك السواحل.

وكشف مصور الفيديو أنه كان يتغذى على الشاطئ عندما رأى قطيعًا كبيرًا من الأطيش التي سرعان ما بدأت تطير في شكل دائري، مثل الإعصار، فقط لبدء مهاجمة الأسماك.

الأطيش قادرة على الغوص من ارتفاع يصل إلى 70 مترا. خلال الهجوم، يمكنها ضرب الماء بسرعة تصل إلى 100 كم/ الساعة. وبفضل هذا، يمكنها اختراق الماء حتى عمق 11 مترًا والغطس حتى عمق 25 مترًا.