تحولت القضية إلى ضحك بسبب أسنانها... ألباكا تحرس منزل صاحبها أمام الشرطة... فيديو

يعتبر الكلب أو طائر الإوز في غالب الأحيان حيوانات يمكن الاعتماد عليها في الحراسة المنزلية، ولكن الغريب مشاهدة حيوان الألباكا (شبيه اللاما) يقوم بهذه المهمة.

حدثت القصة في أستراليا، حيث يظهر في مقطع فيديو انتشر على موقع تبادل الصور "إنستغرام" كيف أن "ألباكا" تدعى "آلان"، سارت بمحاذاة سيارة لعناصر شرطة يريدون تفتيش المنزل بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ضباط الشرطة أصابتهم نوبة من الضحك شديد بسبب أسنان آلان البارزة، وقامو بتوثيق هذه اللحظة المثيرة على أجهزتهم المحمولة.