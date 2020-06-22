وقف الأصحاء يشاهدون... فيديو لمقعد يبهر الجميع بمهارته مع الكرة

ومن مبدأ الشلل لا يعني العجز، يقوم الفتى بحركات "تنطيط" للكرة على قدم واحدة وبطريقة استعراضية ملفتة.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشره أحد مستخدمي موقع "فيسبوك"، وقوف عدد من الفتية الأصحاء معجبين ومدهوشين بمهارته.