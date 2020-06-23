سائق قطار ينصاع لاستهتار كلب مغرور... فيديو

قام سائق قطار بعمل إنساني، حين أوقف القطار بعد أن شاهد كلبا من بعيد يمشي على سكة الحديد.

ويظهر في الفيديو المنشور على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي قطار أصفر اللون قادم من بعيد، يشاهد سائقه كلبا يمشي على السكة نفسها، ويتهيأ له أن الكلب لن يتزحزح من مكانه.

المثير كان أن الكلب توقف عن الحركة ليشاهد القطار يقترب إليه دون أن يحرك ساكنا، وما كان من السائق إلا أن استدرك الأمر وأوقف القطار.

الغريب أن الكلب بعد ذلك استمر في المشي على السكة غير مكترث بما حصل واضطر سائق القطار للمشي خلفه وبنفس سرعته.