قرشان يقطعان دلفينا إلى أجزاء أمام أعين ركاب قارب...فيديو

ويظهر مقطع الفيديو، سمكة القرش الكبيرة وهي تحاول تقطيع الدلفين إلى أجزاء أمام أعين مصطفين كانوا على متن قارب بالقرب من مسرح العملية.

هذا ويرجح أن يكون الدلفين فارق الحياة قبل الهجوم العنيف لسمكة القرش، إذ عادة ما يتغذى القرش الأبيض الكبير على الأسماك، في حين تصطاد الأنواع الكبيرة أيضًا الثدييات البحرية مثل الأختام أو الحيتان ذات الأسنان الصغيرة.