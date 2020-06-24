غريزة الأمومة... دبة تخاطر بحياتها لإنقاذ طفلها الصغير (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام دبة بعمل بطولي لإنقاذ صغيرها من موت محتم على الطريق السريع خاباروفسك – كومسومولسك في روسيا.

ويظهر الفيديو، الموثق من كاميرا مثبتة داخل السيارة، أن سائق السيارة كان يسير بسرعة على الطريق السريع، وفجأة قامت دبة ضخمة بالقفز أمام السيارة لإيقافها.

وتوقف السائق بشكل سريع، وتبين أن لدى الدبة طفل صغير كان خلفها، حيث عرضت نفسها للخطر من أجل إنقاذه.