فهد يتخلى عن فريسته لعائلة خنازير برية دون أية مقاومة... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة تخلي فهد عن فريسته لعائلة خنازير برية دون أية مقاومة تذكر في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.

وقال صاحب الفيديو معلقا على الموقف "شاهدنا الفهد جالسا بجوار الفريسة، وكان يتلفت حوله قبل البدء في الطعام. وبعد مرور بعض الوقت، ظهرت عائلة من الخنازير البرية بالقرب منه فأخافته".

وأضاف "كان من الغريب أن نرى الفهد قدم فريسته دون مقاومة أو قتال"، مشيرا إلى أن الخناير البرية تعتبر من الحيوانات العاشبة، ولكنها بدأت بتناول اللحوم.