أناكوندا حامل تهاجم راكبي سيارة بشراسة "دفاعا عن النفس"... فيديو

وقال أحد أخصائيي البيئة البرازيليين، إنه عمل دفاعي، لأن هذا النوع من الأناكوندا لا يهاجم أولاً في العادة.

وقامت الزاحفة الخضراء التي يزيد طولها عن سبعة أمتار بمهاجمة سيارة على طريق ريفي في ولاية ماتو غروسو دو سول، على حدود باراغواي.

وعندما اقتربت السيارة من الأفعى قفزت الأخيرة عدة مرات وفتحت فمها ما أثار خوف الركاب ويمكن سماع صراخهم في لقطات الفيديو.

وأشار الأخصائي البيئي، أن الأناكوندا ليست كائنا عنيفا ووجودها ضروري لتوازن النظام البيئي.