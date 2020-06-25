انفجار هائل لأنابيب مياه في شارع بتركيا... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو كيف تمكنت إحدى السيارات من العبور قبل الانفجار، كما نجت سيارة أخرى بعد أن كانت تريد العبور قبل أن تتراجع إثر الانفجار.

وتسبب الانفجار الموحل، الذي حدث بالقرب من منتجع في بوردوم، بحفرة عمقها 5 أمتار تقريبا، والسلطات تحقق في أسباب الحادثة.