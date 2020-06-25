لقطات تحبس الأنفاس... قرش أبيض يسبح أسفل راكبي الأمواج في غفلة منهم

أظهرت لقطات صورتها طائرات بدون طيار، سمكة قرش بيضاء ضخمة تحوم بالقرب من مجموعة من المصطافين وراكبي الأمواج الذين لم يلتفتوا لوجود القاتل البحري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي في خليج بليتينيرغ في المنطقة الغربية بجنوب أفريقيا، على عمق ستة أقدام.

ولم يتم اكتشاف الزائر الذي يبلغ طوله 10 أقدام (نحو 3 أمتار) لمدة 25 ثانية من تواجده، حتى لاحظ أحد ركاب الأمواج تواجد القرش أسفل منهم مباشرة.

وقالت الصحيفة إنه صرخ على صديق آخر كانت ساقيه على بعد قدمين فقط من فك هذا المفترس الضخم، لينتبه الصديق إلى الأمر ويبدأ التجديف على الفور مبتعدًا عن المنطقة.