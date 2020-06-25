سنجاب يتقن فن "النينجا" يهاجم غرابا اعتدى على مكسراته... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين سنجاب وغراب على بعض المكسرات في إحدى غابات قرية ألدرن الاسكتلندية.

ويظهر الفيديو محاولة السنجاب، الذي رأى غرابًا يسرق المكسرات منه، طرده عن طريق بعض الحركات، التي تشبه إلى حد كبير فن "النينجا"، حيث تمكن الغراب من سرقة بعض المكسرات والفرار من المكان.

وعلقت صاحبة الفيديو قائلة "عندما قمت بإطعام السناجب الحمراء في الغابة، ظهر غراب فجأة، ولاحظه السنجاب".

وتابعت "ركض السنجاب سريعا لحماية طعامه ودخل بمعركة مع الغراب، وكان النصر من حليفه".