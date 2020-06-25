ظاهرة غريبة... مئات الأسماك تقفز فوق سطح البحيرة في الصين... فيديو

شوهدت مئات الأسماك تقفز من بحيرة في جنوب الصينن حيث فاجأت الموجودين الذين بدأوا بالتصوير.

واعتبرت القناة التي نشرت الفيديو أن مئات الأسماك تقفز من البحيرة شمالي الصين.

الفيديو المذهل تم تصويره في مدينة سونغيوان بمقاطعة جيلينفي، وتظهر الأسماك تقفز من الماء في بحيرة تشاجان مرارا وتكرارا.

ووفقا للتقارير ، حاولت الأسماك السباحة ضد التيار خلال الموسم والصيادون أقاموا شبكة صيد كبيرة تحت الجسر ولكن السلطات قبضت عليهم.