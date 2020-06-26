عامل يصلح عطلا بعمود للإنارة باستخدام رافعة بطريقة غريبة...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لعامل، وقد قامت رافعة برفعه لإصلاح عطل في عمود للإنارة.

أثار المقطع المصور الكثير من ردود الفعل للدقة التي تم بها رفع العامل باستخدام الرافعة.

في الوقت الذي وصفه بعضهم بأنه يرغب في الشعور ببعض الرفاهية.