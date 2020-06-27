إحساس لا يوصف.. لحظة التقاء كلبين بعد 4 أشهر من الانفصال.. فيديو

التقى كلبان من فصيلة "الراعي الألماني"ً بعد أربعة أشهر من الانفصال، مبديان سعادتهما التي جعلت مستخدمي الإنترنت يتفاعلون مع المشهد.

هذا ويظهر مقطع فيديو فرحة الكلاب التي ترى بعضها البعض مرة أخرى بعد أربعة أشهر من الانفصال في ويلز بسبب الحبس في جو من السعادة التي لا تعرف حدود.

كما يظهر الفيديو أولاً أحد الكلاب على الأريكة عندما يسأله صاحبه عما إذا كان يريد مقابلة صديقه. يجلس على الفور ويعبر عن نفاد صبره.

View this post on Instagram Reunion play date ❤️ A post shared by Bear | The Bionic GSD (@_gsdbear) on Jun 22, 2020 at 2:10am PDT

وفي المشهد التالي، يمشي الكلب على العشب وتوضح الأسطورة أن الأنياب لم يلتقيا منذ أربعة أشهر وأن مالكهما نظم لقاءً مفاجئًا لهم.

في نهاية الفيديو، يجلس الصديقان بجانب بعضهما البعض، ويشكلان "زوجان جميلان" ، وفقًا لمؤلف الفيديو، هذا وفي غضون ثلاثة أيام شوهد الأخير 40000 مرة.