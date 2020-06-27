حوت أحدب ودود يحيي صيادين عن قرب... فيديو

فوجئ ثلاثة صيادين بحوت الأحدب الضخم الذي أظهر توهجا كاملا في وسط البحر يسبح بالقرب منهم في مشهد مثير..

في مقطع الفيديو يمكنك أن ترى كيف ظهر الحوت لأول مرة تحت القارب وسبح من جانب إلى آخر، متسببا في تأرجح القارب كما لو كان يلعب معهم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحوت الذي يبلغ طوله أكثر من 10 أمتار ظهر بالقرب من قارب صيد في بحر كورتيز قبالة سان خوسيه ديل كابو حيث بقي لمدة 45 دقيقة تقريبا.