على طريقة الأشباح... دب ينقض على مركبة في منتصف الليل.. فيديو

انقض دب بشكل مفاجئ على سيارة كانت تسير في منتصف الليل في منطقة خاباروفسك أقصى شرق روسيا.

وفي المقطع المصور يمكن رؤية دبين، حيث استمر أصغرهما في الهرولة حتى اختفائه من الطريق، فيما انقض الدب الكبير على السيارة بشكل غير متوقع.

وقال صاحب المركبة "كنت أقود سيارتي إلى المنزل، كانت السرعة حوالي 100-110 كم / ساعة. رأيت العيون، في البداية اعتقدت أنها مجرد خيال، ولكن بعد ذلك أدركت أن هناك صورة ظلية في الأمام، وبدأت في الفرملة. ليتضح بعد ذلك أنه دب".

وأضاف: "خدش الدب الزجاج الأمامي وغطاء المحرك والجوانبن ولحسن الحظ، بعد هذا الهجوم، هرب الدب ووصل السير إلى البيت".