شاهد ماذا فعلت الببغاوات بأفعى أرادت افتراس بيوضها... فيديو

ويظهر الفيديو مقاومة شرسة من الببغاوات، حيث وجهت لها ضربات متالية لمنعها من الوصول إلى هدفها.
الأمر الذي أدى إلى وقوع الأفعى من الشجرة وهروبها تحت ضربات الببغاوات.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تسلق أفعى لشجرة نخيل عليها أعشاشا لببغاوات بقصد افتراس البيض في محمية الطيور "فيدانتانغال" الهندية.
ويظهر الفيديو مقاومة شرسة من الببغاوات، حيث وجهت لها ضربات متالية لمنعها من الوصول إلى هدفها.
الأمر الذي أدى إلى وقوع الأفعى من الشجرة وهروبها تحت ضربات الببغاوات.
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