هل شاهدت يوما قتال ذكور الزرافة من أجل لفت انتباه الأنثى؟... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين ذكري زرافة للفت انتباه أنثى في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو قيام ذكرا الزرافة بضرب رقبة بعضهما البعض، حيث يعتبر الخاسر من يخرج من القتال أولا.

وعلى مدار عدة دقائق تواصلت الضربات، وكأنها ليست معركة وإنما رقصة، حيث لم تصبر الأنثى على قتالهما وتركت المكان وذهبت بحثا عن المرعى.