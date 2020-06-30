نورس يبتلع جرذا ضخما في شوارع روما يصدم المارة... فيديو

المقطع المصور يظهر طائر النورس وهو يلتقط جرذا كبيرا كان يتجول في شوارع العاصمة الإيطالية ثم يقوم بعدها بابتلاعه والطيران بعيدا، في الوقت الذي تدلى فيه ذيل الجرذ من فم النورس.

وحظي الفيديو بالعديد من المشاهدات والتعليقات التي طالبت بلدية المدينة بالمحافظة على نظافتها في الوقت الذي ازدادت فيه كمية النفايات في الشوارع، الأمر الذي سمح بظهور الجرذان.