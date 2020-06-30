لحظة انفجار أسطوانة أكسجين في سيارة إسعاف تنقل مريضا... فيديو

وصادف وقوع الانفجار وجود مريض على وشك الدخول إلى السيارة ليتم نقله، إلا أن الجميع فوجئوا يانفجار أسطوانة الأكسجين، مما تسبب في تغطية المشهد بسحابة كثيفة من الغاز.

يشار إلى أن المسؤولين في المستشفى نجحوا في السيطرة على الانفجار حتى لا تتوسع آثاره.