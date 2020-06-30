فيديو يثير الدهشة... ببغاء "عبقري" يفعل ما يعجز عنه الكثيرون

انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" قام فيه ببغاء رمادي اللون بعزف الأغنية الشعبية "عيد ميلاد سعيد" فاجأ به العديد من المشاهدين.

الببغاء جيني يأخذ حبة من بذور عباد الشمس السوداء، بحسب ما يظهر في الفيديو، بعد أن تقول له مالكته "اعزف هابي بيرثدي"، فيكرر ورائها "هابي بيرثدي" ويبدأ العزف... هذه الكلمة معناها باللغة العربية "عيد ميلاد سعيد" وانتشر لها أغنية مشهورة جدا تستخدم في معظم أعياد الميلاد.

فيتلقى التصفيق والمديح من مالكته بعد الانتهاء من عزف المقطوعة، "أحسنت جيني، عمل رائع".

المستخدمون تفاعلوا بشدة معه، ووصفوا الببغاء "بالعبقري"، وآخرون قالوا "موهوب"، ومغردون نشروا الفيديو وكتبوا عليه "ساحر وذكي".