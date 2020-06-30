سيارات تسبح في الطرق... فيديو

تعلمنا في حياتنا كبشر أن نرى سيارات تسير على الطرق بواسطة عجلاتها، ولكن الغريب كان رؤية سيارات تسبح كما تم نشره على "إنستغرام".

فقد انتشر على الموقع المذكور فيديو لسيارات غطت المياه عجلاته حتى وصلت لمستوى فوهة المحرك الأمامي من كثرة الأمطار.

وبحسب ما تم سماعه بالفيديو وهو باللغة الروسية: "يا إلهي، هذا أمر لا يصدق".