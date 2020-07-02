مصري يضحي بحياته لإنقاذ ابنته من الغرق في النيل... فيديو

وتجسدت لدى الرجل أسمى مشاعر الأبوة والتضحية، حيث ضحى الأب بحياته فى سبيل إنقاذ ابنته من الغرق، إلا أن نهر النيل ابتلعهما سويا، فى حادث أصاب قلوب كل من تابعه بالصدمة والحزن، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وأوضحت الصحيفة أن الضحية الأولى تدعى آية، وقد خرجت للتنزه وقضاء حاجات المنزل مع والدها (الضحية الثانية)، ويدعى الشيخ خالد، لكن للأسف انزلقت قدم آية بالقرب من معدية العبارة الخاصة بنقل المواطنين، وسقطت في النيل.

راحت آية تصارع المياه دون جدوى، إذ كانت لا تجيد السباحة، قفز والدها بشكل تلقائي في المياه لنجدتها، لكن كان هو الآخر لا يعرف السباحة فغرقا سويا.