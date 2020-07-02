فتاة تركن السيارة بشكل صحيح من المرة الرابعة في محطة الوقود... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عدة محاولات يائسة لركن السيارة من شابة، للتزود بالوقود، وفي كل مرة تكون الجهة الخاطئة.

ويظهر الفيديو، الذي قام أحد السائقين بتوثيقه أمام محطة وقود، محاولة فتاة تزويد السيارة بالوقود، ولكن محاولاتها الثلاث الأولى باءت بالفشل، كون في كل مرة تركن السيارة في الجهة الخاطئة.

وتكللت المحاولة الرابعة لها بالنجاح، حيث استطاعت ركن السيارة في الجهة الصحيحة، الأمر الذي أدى إلى صدور أصوات تشجيعية من صاحب الفيديو وهو داخل سيارته.