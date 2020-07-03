في لحظة مؤثرة... طفلة تشكر سائق توصيل أصم بلغة الإشارة (فيديو)

بنت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات علاقة فريدة مع سائق توصيل أصم في ظل الحجر الصحي.

والتقطت الأم إيمي روبرتس، اللحظة التي وقفت فيها ابنتها تالولا بالقرب من بوابة الحديقة وهي تستقبل السائق هيرميس تيم جوزيف الذي يعمل في خدمة التوصيل بعبارة "أتمنى لك يومًا جيدًا" بلغة الإشارة.

وتفاجأ موظف التوصيل الذي يمر مرتين في الأسبوع بحي في بريطانيا بتصرف الطفلة الذكية كما ابتسم لها وحاول محادثتها.

ولاقى مقطع الفيديو أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة بالإضافة إلى آلاف الإعجاب والمشاركة.