لقطات تظهر محبة كبير الفيلة لصغير عجز عن تسلق حاجز... فيديو

التقطت مجموعة من راكبي الدراجات في ولاية كيرالا الهندية لحظة دافئة تظهر اهتمام كبير الفيلة بصغير حاول عبور حاجز على جانب الطريق.

وشاهدت مجموعة راكبي الدراجات، ثلاثة أفيال بالقرب من حدود ولاية كيرالا-تاميل نادو.

ويظهر المقطع، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة تقريبًا، أحد الفيلة الشابة وهو يعبر الحاجز بسهولة بينما لقي الأصغر مشكلة كبيرة في العبور.

فقد حاول الصغير عدة مرات عبور الحاجز قبل أن يعود الفيل الأكبر لمساعدته باستخدام خرطومه ودفعه إلى الأعلى ما مكنه من التسلق فوق الحاجز.