طفلة تفسد مقابلة مباشرة في "بي بي سي"... فيديو

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي يظهر مقابلة كانت تجريها الدكتورة كلير وينهام مع قناة "بي بي سي" بشأن عمليات الإغلاق المحلية بسبب فيروس كورونا عندما قاطعتها ابنتها الصغيرة.

وقالت الدكتورة وينهام إنه من الطريف أن يحدث هذا مباشرة بعد نشر مقال كتبته في المجلة الطبية البريطانية حول التصادم بين حياتنا الشخصية والمهنية الذي فاقمته أزمة كورونا وكيف يمكن أن يساعد في الواقع على تعزيز المساواة بين الجنسين، مضيفة أنها لم تعتقد أبدًا أن ذلك سيحدث لها بالفعل.