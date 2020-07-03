سلم كهربائي يفاجئ رجلا "قليل حظ"... فيديو

كاد سلم كهربائي في محطة مترو سلوفيانسكي بولفار بموسكو، افتتحت يوم الاثنين الماضي، أن يسحب رجلا حين أراد الصعود.

ووقع الحادث حين اقترب الرجل من المنصة المؤدية إلى السلم، حيث اهتزت الأرض من تحته فجأة، لكنه تمكن من الفرار في الوقت المناسب.

وخلع السلم المتحرك أحد الألواح المعدنية بقوة ثم توقف السلم عن العمل تلقائيا ولا توجد بيانات عن أسباب الحادث.