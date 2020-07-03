لبؤة شجاعة تدافع عن فريستها أمام قطيع من الجواميس الضخمة... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من الجواميس تحاول إنقاذ أحد أفرادها من بين أنياب الأسود المفترسة في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو مجموعة كبيرة من اللبؤات اللاتي كن قد افترسن جاموسا ضخما، وبعد فترة وجيزة اقتربت مجموعة من الجواميس لإنقاذ صديقها من أنياب الأسود.

وبدأت الجواميس بهجوم مضاد، حيث هربت جميع اللبؤات إلا واحدة بقيت متمسكة بالفريسة، ولم تتخل عنها.

وبعد عدة محاولات من الجواميس، تمكنت من إبعاد اللبؤة الشجاعة، ولكنها سرعان ما عادت وأبعدت الجواميس من المنطقة وتابعت عملية الافتراس.