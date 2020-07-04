شرطي أمريكي يلكم وجه امرأة بقوة في مطار ميامي.. فيديو

يخضع شرطي تم إعفاؤه من مهامه للتحقيق بعد توجيهه لكمة لسيدة أمريكية في مطار ميامي، في الوقت الذي تحاول فيه الشرطة معرفة سبب ردة فعل الشرطي العنيفة.