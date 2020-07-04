شرطي أمريكي يلكم وجه امرأة بقوة في مطار ميامي.. فيديو

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في المطار لحظة جدال كلامي بين سيدة ذات بشرة سوداء وشرطي في المطار.
ليقوم الشرطي بردة فعل عنيفة بتوجيهه لكمة قوية على وجه السيدة.
يخضع شرطي تم إعفاؤه من مهامه للتحقيق بعد توجيهه لكمة لسيدة أمريكية في مطار ميامي، في الوقت الذي تحاول فيه الشرطة معرفة سبب ردة فعل الشرطي العنيفة.
أظهر مقطع فيديو تم تصويره في المطار لحظة جدال كلامي بين سيدة ذات بشرة سوداء وشرطي في المطار.
ليقوم الشرطي بردة فعل عنيفة بتوجيهه لكمة قوية على وجه السيدة.
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