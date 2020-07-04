شرطي يستعير دراجة هوائية لملاحقة مشتبه به هرب على دراجته.. فيديو

اضطر شرطي أمريكي لاستعارة دراجة هوائية من صاحبها خلال تنزه في حديقة عامة، من أجل مطارة مشتبه به فر هاربا على دراجة هوائية.

فبحسب المقطع المصور الذي تم تصويره خلال المطاردة عن طريق كاميرا فيديو كانت مثبتة على خوذة الشرطي.

فإن الشرطي طلب استعارة دراجة هوائية لأحد الأشخاص الذي لم يعارض إعارته للشرطي، ليقوم الشرطي بمتابعة مطاردته للمشتبه به الذي فر على دراجة هوائية.

لتنجح الشرطة بالقبض على الرجل الذي فر هاربا.