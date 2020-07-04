مشهد نادر للحظة تشكل إعصار في ضواحي موسكو.. فيديو

ويظهر المقطع المصور سحابة كبيرة بدأت بتشكيل زوبعة، الأمر الذي دفع الشخص الذي التقط هذا المشهد بوصفه بالجميل.

إلا أن الخبير بمجال الطقس، ميخائيل ليوس، صرح أن ما تم تصويره يعرف باسم "السحابة القمعية" وليس إعصارا، وإنما محاولة لتشكيل إعصار وهو تشكيل سحابي يتشكل خلال المطر التراكمي، ويرتبط بشكل غير مباشر بنشاط العواصف الرعدية.