طائر يصطاد سمكة ضخمة ويحلق بها عاليا.. فيديو

ويظهر في الفيديو طائر كبير الجناحين يحلق عاليا بعد أن تمكن من اقتناص فريسته الكبيرة من البحر، فيما تتبعته عدسات الكاميرا التي يبدو أنها ثبتت فوق درون.

وحاولت السمكة الانتفاض بسرعة عدة مرات للإفلات من براثن الطائر، إلا أن محاولاتها جاءت دون جدوى فقد أحكم الطائر قبضته واستمر في الطيران حتى يتحقق من موت السمكة.