مشهد مروع... سيارة مسرعة تدهس متظاهرين في سياتل الأمريكية.. فيديو

أظهرت لقطات مرعبة سيارة مسرعة تدهس مجموعة من المتظاهرين في مدينة سياتل الأمريكية، وتدفعهم في الهواء.

ويظهر مقطع الفيديو سيارة تسير بسرعة كبيرة على أحد الطرق السريعة، ثم تنحرف نحو حشد من الناس وتدهس شخصين.

ووفقا لصحيفة"ديلي ستار" فشرطة مدينة سياتل أعلنت أنه تم إيقاف السيارة، وإلقاء القبض على سائقها.

وقال قائد دورية في ولاية واشنطن ريك جونسون، الذي كان في مكان الحادث: "مرت سيارة خلال الإغلاق وأصابت مشاة على الطريق السريع".

وأضاف ريك أنه تم نقل الشخصين المصابين بإصابات خطيرة قد تودي بحياتهما إلى المستشفى.

وأثارت الشرطة غضب الكثيرين، أمس الجمعة، عندما أظهر مقطع فيديو العديد منهم راكعين على اثنين من المتظاهرين، في مشهد يذكر بحادث قتل جورج فلويد.