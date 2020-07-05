معماري هندي يحول الهواء الملوث إلى بلاط رائع... فيديو

أنشأ مهندس معماري هندي شركة تعمل على إعادة استخدام انبعاثات الكربون وتحويلها إلى مواد البناء.

انطلق المهندس، تيجاس سيدنال، في فكرة تأسيس شركته من مبدأ تحمل أبناء مهنته مسؤولية التخلص من تلوث الهواء في العالم.

ليؤسس شركة Carbon Craft Design، ومقرها في مومباي، وتعمل على إعادة استخدام انبعاثات الكربون وتحويلها إلى مواد البناء، في مصنع في موربي.

حيث تقوم الشركة بإنتاج بلاط رائع مصنوع يدويا من انبعاثات الكربون.